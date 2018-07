Actualitzada 05/07/2018 a les 07:01

La gent gran ja es pot inscriure, fins al 17 d’agost, al viatge a Portugal que es farà entre el 10 i el 16 de setembre, i on veurà una desena de pobles i ciutats portugueses. El preu per als residents és de 587,30 euros, mentre que per als no residents és de 839. Es recorda que caldrà una preinscripció de 150 euros.