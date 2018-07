Farré, “preocupat” per la inversió privada a la tirolina de Naturlandia

La consellera de Turisme laurediana afirma que “preferiria” les inversions al poble

El conseller de la minoria Joan Albert Farré es va mostrar “preocupat” pel fet que la nova atracció que vol instal·lar el cònsol major, Josep Miquel Vila, a Naturlandia, una tirolina d’1,4 quilòmetres de llarg, es financi amb fons privats perquè “desconeixem quines contraprestacions podria generar”. El polític d’Unió Laurediana (UL) va reconèixer que no ha estudiat el projecte amb profunditat perquè “ni el comú ens ha informat de res ni soc accionista de Camprabassa, on estarien obligats a donar-me la informació que necessito, però si això és així, em preocupa més que la pròpia tirolina”. Per Farré, el fet