L'obra dels Serradells permetrà un estalvi energètic del 15%

Les tasques de millora de la façana del complex esportiu acabaran a finals d'aquest any

Els cònsols de la capital durant la visita a les obres de la piscina dels Serradells Els cònsols de la capital durant la visita a les obres de la piscina dels Serradells Clàudia Campos Troncoso

Actualitzada 04/07/2018 a les 14:00

Redacció Andorra la Vella

Les obres de millora del complex esportiu dels Serradells acabaran a finals d'aquest any i permetran tenir un estalvi energètic del 15%. Les tasques de millora de la façana inclouen la millora de l'aïllament d'aquesta, així com la reforma de la recepció i un canvi en el sistema de cloració de la piscina olímpica, amb un cost total de 2.800.000 euros. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha assegurat que "la façana es trobava en un estat molt deteriorat i necessitava aquesta millora, ja que té més de 550 usuaris diaris", durant la visita a les obres. Per la seva banda, el cònsol menor i conseller d'Esports, Marc Pons, ha explicat que amb el nou tractament d'ozó de l'aigua "s'evitaran problemes en els usuaris i es disminuirà l'olor i la condensació de clor en l'aire". La inversió en aquest canvi de tractament tindrà un cost de 250.000 euros i inclou un filtratge de l'aigua amb pedra perlita, en lloc del sílex que es feia servir, augmentant així "la qualitat de l'aigua", ha assegurat Pons. Pel que fa a les millores de la recepció, aquestes tindran un cost de 150.000 euros i "resultaran més pràctiques i modernes tant pels usuaris com pel personal del complex", ha sentenciat Marsol.