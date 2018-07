Interior investigarà "amb màxima diligència" els fets ocorreguts contra Stop Violències al Roser

Espot no descarta "reforçar encara més" la presència policial a les festes majors

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha assegurat que la policia investigarà "amb la màxima diligència" els fets ocorreguts al Roser d'Ordino contra Stop Violències. L'organització va denunciar que la nit de dissabte a diumenge les persones de l'entitat que es trobaven a les festes, en la campanya de prevenció d'agressions sexuals, van ser increpades per diferents persones i que fins i tot hi va haver un noi que els va trencar la taula. El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha recordat que "ja fa anys" que van decidir "reforçar" la presència policial a les festes majors, però que "si cal" es potenciarà encara més. El titular d'Interior ha lamentat els fets i s'ha compromès a què en fase policial "s'investigaran i instruiran amb la màxima celeritat". D'aquesta manera, Espot s'ha mostrat obert a poder intensificar la xifra d'efectius a les fetes majors "per evitar fets" com el que van succeir al Roser d'Ordino i ha manifestat que espera que es tracti d'un fet "puntual" i que, per tant, no es repeteixi. En aquest sentit, Xavier Espot ha "emplaçat" Stop Violència a cursar la pertinent denúncia, si no ho ha fet, i s'ha compromès a què la feina de la policia es farà de manera ràpida i el més diligentment possible. Quant a la tipificació que podrien tenir aquests fets, i si es podria tractar d'incitació a l'odi, ha destacat que hauran de ser els tribunals qui ho hauran de dirimir. Espot també ha recordat que la futura llei d'igualtat donarà eines a les administracions per lluitar contra conductes que puguin ser discriminatòries i per això ha dit que "és important que tiri endavant".