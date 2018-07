Els informadors turístics tindran tauletes intel·ligents per fer enquestes

L’ús d’aquests aparells facilitarà la recollida de dades de les enquestes que han de fer

Els nous informadors turístics que ahir es van presentar al comú rebran una tauleta intel·ligent per realitzar les enquestes, aquesta és la principal novetat d’enguany en aquest cos recuperat l’any passat i que, a més, tindrà l’objectiu d’ajudar el turista en tot allò que pugui, tal com va explicar ahir la consellera de Promoció Turística i Comerç, Mònica Codina. “El que volem és que els turistes tinguin una bona imatge d’Andorra la Vella, que no se sentin abandonats i que qualsevol dubte que tinguin pugui ser resolt pels pitufos”, va dir.

Del mig centenar d’incorporacions eventuals que s’han fet, 38 seran