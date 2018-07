La consellera de Promoció Turística diu que tenen més llocs per fer l’espectacle però insisteix en l’edifici multifuncional

La consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina, va assegurar ahir que la corporació “batallarà” perquè el Cirque du Soleil es quedi a la parròquia, malgrat que ja no es torni a instal·lar la carpa a l’aparcament del Parc Central, tal com va avançar el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, durant l’estrena de Diva, que es va fer dissabte passat. Codina va aprofitar l’avinentesa per reclamar a l’executiu que construeixi un espai multifuncional on es puguin encabir els espectacles de grans dimensions. “Des d’Andorra la Vella sempre hem dit que calia aquest edifici multifuncional però com que depèn