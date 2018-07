Actualitzada 02/07/2018 a les 07:05

La parròquia disposarà a la tardor d’un local gastronòmic de 700 metres quadrats amb tres estrelles Michelin. Serà al nou espai comercial The Embassy, als baixos de l’edifici El Diamant de l’avinguda Meritxell 31, on s’ubicarà un mercat gurmet de la mà de xefs de renom com Romain Fornell, Bernard Bach i Òscar Manresa, entre altres cuiners de renom.