Actualitzada 01/07/2018 a les 07:14

La festivitat del Roser celebra avui un dels actes més tradicionals, com és la plega de roses, que es farà 13.30. Abans es farà la missa solemne a l’església de la parròquia, i després activitats per a tots els públics com el Move4Body by Líquid Dansa, o la festa Holly i la Fashion Week de mascotes, a partir de les 16 hores.