L’aparcament de Sorteny serà de pagament a partir del 9 de juliol. Hi podran estacionar com a màxim 100 vehicles, que hauran de pagar quatre euros, una tarifa per a tot el dia. L’aparcament, però, estarà obert de les deu del matí a les cinc de la tarda. Aquelles persones que no puguin estacionar en aquest indret ho podran fer a l’aparcament del Serrat, amb capacitat per a 100 automòbils, des d’on el comú d’Ordino també habilitarà una línia d’autobús que passarà cada vint minuts fins a les set de la tarda per transportar la gent fins al peu del

