El complex termolúdic va tancar el 2017 amb un benefici de 245.000 euros i “hem de fer partícips els nostres accionistes”, va afirmar Pedregal

La Semtee, la societat que gestiona Caldea, va aprovar ahir, en el decurs de l’assemblea general, repartir 15 euros per títol entre els seus accionistes. El director general, Miguel Pedregal, va indicar que la mesura es podia prendre després “dels bons resultats econòmics” amb què han tancat el 2017 i que també es van presentar ahir. “Enguany aconseguirem oferir un dividend millor que no pas el de l’any passat i des del consell d’administració creiem que amb els bons resultats que hem aconseguit hem de fer partícips els nostres accionistes”. L’any passat, el termolúdic va repartir 10 euros per acció.

Pedregal