Nova escultura a Ordino en homenatge als ciclistes

Actualitzada 26/06/2018 a les 06:53

El ministre de Turisme, Francesc Camp, i el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, van inaugurar ahir l’escultura Esforç, que homenatja els ciclistes, de l’artista Faust Campamà. Precisament per aquest motiu, l’escultura s’ha situat a la Coma d’Arcalís, un lloc emblemàtic on han arribat les tres últimes etapes del Tour de França que han passat per Andorra.

