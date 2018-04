L'Aldosa Veïns no presentarà accions legals contra l'ETR

No creuen que la via judicial tingui recorregut però volen controlar les obres

La plataforma Aldosa Veïns ha decidit finalment no emprendre accions legals contra la ubicació de l’Estació Transformadora i Repartidora (ETR) a la Gonarda, segons va explicar ahir el seu portaveu, Javier Iriarte. La decisió, que es va prendre per unanimitat, respon al fet que “no veiem que tingui recorregut l’ús de la via legal, però sí que volem garantir que es compleixin tots els acords als quals la ministra Calvó es va comprometre en la reunió de poble”, va afirmar.

Per això han demanat una nova reunió amb la ministra, que se celebrarà en les pròximes setmanes i que servirà per