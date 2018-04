El comú adjudica treballs per millorar la xarxa d'aigües per 1,4 milions d'euros

Els treballs de renovació dels serveis fecals, pluvials i d'aigua potable es duran a terme a les Agudes, les Canadilles i Sorribes de la Massana i també en un tram del poble d'Arinsal

Actualitzada 26/04/2018 a les 14:00

El comú de la Massana ha adjudicat diverses obres dins l'operació subsòl per un valor d'1,4 milions d'euros, dels 1,7 milions del pressupost total. Els treballs de renovació dels serveis fecals, pluvials i d'aigua potable es duran a terme a les Agudes, les Canadilles i Sorribes de la Massana i també en un tram del poble d'Arinsal. Està previst que s'allargui entre dos i quatre mesos.

També s'han adjudicat obres de millora i renovació al riu dels Cortals d'Anyós per 409.066 euros, tot i que la previsió inicial era destinar un total de 200.000 euros i, per tant, s'ha hagut d'aprovar una ampliació del crèdit. Una altra de les inversions previstes i que s'avança un mes és la millora de la zona del Cap del Carrer de la Massana per canviar l'empedrat i refer la xarxa d'aigües.

D'altra banda, s'han revist els imports de cessió econòmica obligatòria, que han patit un increment aproximat de l'1% a la zona del casc antic i fins al 4,3% a l'eixample urbà. Tot i això, l'import encara es troba per sota del que es va establir l'any 2007.