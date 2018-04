Campanya de sensibilització sobre la processionària

Els comuns recomanen evitar els boscos afectats els dies que fa vent

Els set comuns han iniciat una campanya conjunta d’informació i sensibilització sobre la processionària. Per fer-ho, les corporacions han editat un tríptic per informar a la població sobre la possible afectació en persones i animals d’aquest insecte propi dels ecosistemes forestals. Segons informen, la primavera és l’època de màxim risc perquè és quan l’eruga de processionària baixa dels arbres, abans de convertir-se en papallona. A més a més, la campanya recomana no entrar en els boscos afectats els dies que fa molt vent, ja que, els pèls urticants de les erugues, quan es mouen, s’alliberen a l’atmosfera i si entren