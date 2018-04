Forfet de temporada per esquiar a Vallnord-Pal Arinsal

El passi permetrà accedir a l’estació a l’hivern i a l’estiu per 150 euros

Vallnord Pal-Arinsal amplia l’oferta i avui posa a la venda un nou forfet de temporada que donarà accés a les instal·lacions a l’hivern i l’estiu. El passi Ski & Bike, per a practicar l’esquí i la bicicleta, té un cost de 150 euros per als residents. L’abonament només per al Bike Estiu té un preu de 115 euros. Vallnord-Pal Arinsal justifica aquesta decisió per la forta demanda. S’ofereix d’aquesta manera un passi únic per esquiar al domini massanenc, al marge d’Ordino Arcalís, malgrat que des de l’estació es va recordar que “els clients que ho desitgin també podran comprar més