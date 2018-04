El comú vol tirar endavant el pla “emblemàtic” per a aquesta entrada a la part alta que es va anunciar l’any passat

La corporació publicarà “aviat” el concurs d’idees que va dissenyar fa uns mesos per desenvolupar un projecte “creatiu” i que “cridi l’atenció” al carrer doctor Vilanova. La cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, va destacar que el projecte haurà de permetre remodelar, a més, espais com la plaça del Poble, la plaça Rebés o la rotonda davant de Govern. “Serà per tant un projecte ambiciós que ens permetrà incidir sobre una de les entrades a la part alta i a la qual tampoc s’havien fet gaires actuacions darrerament”, va afirmar Marsol. El concurs sortirà entre finals d’aquest mes i