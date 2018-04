Les obres de millora de la piscina acabaran a l'octubre

El conseller d’Esports, Jordi Vilanova, ha anunciat que s'ha canviat la caldera i tot el sistema d'aigua termal, per millorar l'eficiència energètica

Actualitzada 18/04/2018 a les 20:22

Les obres de millora de la piscina d'Escaldes-Engordany acabaran el 27 d'octubre, segons ha anunciat el conseller d'Esports, Jordi Vilanova. Les tasques han tingut un cost total de 2.200.000 euros. Jordi Vilanova també ha explicat que s'ha canviat la caldera i el sistema d'aigua termal, per millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions. Respecte a la millora dels vestidors, s'han construït espais separats pels nens i les nenes, així com d'altres pels monitors, també s'ha habilitat un vestidor mixt, que el faran servir també les persones minusvàlides. Com ja es va explicar, s'ha efectuat un canvi en l'enllumenat de la piscina, perquè no sigui "tan agressiva" pels nadadors.