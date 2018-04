La víctima, que va resultar ferida, va ser traslladada a l’hospital de Meritxell

Un home de 45 anys va ser rescatat dilluns al vespre en caure per un pendent del camí de Sant Vicenç d’Enclar. Els fets es van produir pels volts de les deu de la nit, quan l’home va sortir a passejar pel camí que voreja l’església romànica de Sant Vicenç d’Enclar. Segons fonts dels bombers, la víctima va caure per un pendent d’uns sis metres mentre practicava senderisme i va quedar desorientada. Com que no sabia on es trobava ni com reprendre el camí de tornada, l’home, veí de la zona, va alertar la policia. Instants més tard, les forces