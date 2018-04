El cònsol menor es reuneix avui amb la policia per explicar la seva idea i poder instal·lar les proteccions als carrers transversals

El cònsol menor, Marc Calvet, va explicar que es reunirà aquest matí amb la policia per proposar-li un sistema de protecció contra atacs terroristes a l’avinguda Carlemany i que si hi dona el vistiplau, el mostrarà als responsables del projecte de l’avinguda Meritxell per si també el volguessin instal·lar. “És un sistema molt senzill però efectiu que consisteix en una barra horitzontal, situada a uns 30 centímetres d’altura, i que si algun cotxe intentés traspassar-la primer se li punxarien les rodes i després la barra quedaria ancorada entre el pneumàtic i l’eix central del vehicle.” Aquest sistema, que s’instal·laria en