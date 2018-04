La desena edició de la Ruta de la tapa ressuscita la Fiveco

L’esdeveniment gastronòmic compta amb la participació de 16 establiments

La desena edició de la Ruta de la tapa, que se celebrarà del 3 al 6 de maig a Sant Julià de Lòria, recuperarà enguany la Fira del vehicle d’ocasió (Fiveco), que feia un any que no es realitzava, ja que l’any passat se’n va fer una edició ecosostenible. Enguany setze establiments participen en aquesta activitat gastronòmica que premiarà la creació més original, la més gustosa, la que utilitzi millor els productes de proximitat i la més votada pel públic. Els locals que participen en la ruta permeten prendre una tapa i una cervesa per tres euros. La consellera de