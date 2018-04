El comú recupera la fira de vehicles d'ocasió per la desena ruta de la tapa

La consellera de turisme, Meritxell Teruel, afirma que no s'oferiran vehicles ecosostenibles "per ser un producte massa innovador, sense possibilitat de ser rebaixat"

El comú recupera la Fiveco per la desena ruta de la tapa Roda de premsa de la 10a Ruta de la tapa i de la Fiveco, avui ANA

Actualitzada 16/04/2018 a les 13:42

Redacció / Agències Sant Julià de Lòria

El comú de Sant Julià de Lòria recupera la fira del vehicle d'ocasió (Fiveco) amb motiu de la desena edició de la ruta de la tapa, encara que, de moment, aparca oferir vehicles ecosostenibles "perquè encara són massa nous per trobar-ne d'ocasió", segons ha explicat la consellera de turisme laurediana, Meritxell Teurel, a la presentació de la ruta gastronòmica.

Entre el tres i el sis de maig, els assistents a la ruta podran tastar de setze tapes diverses als diferents establiments de la parròquia adherits a la iniciativa, entre bars i restaurants. El cost de la tapa i la cervesa serà de tres euros i els participants podran optar a un viatge a Nova York, si completen la ruta i tasten totes les tapes del concurs. La consellera també ha especificat que la ruta de la tapa s'ha traslladat al mes de maig, "perquè s'aprofita per organitzar diverses activitats al carrer", com l'actuació de mags, grups de música a les places de la parròquia i jocs infantils.

Per la seva banda, els concessionaris participants en la Fiveco exposaran paral·lelament, dissabte i diumenge, una vuitantena de vehicles de segona mà i quilòmetre 0.