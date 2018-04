Actualitzada 15/04/2018 a les 07:00

Un resident de 59 anys va ingressar a l’hospital després de ser atropellat la nit de divendres. Els bombers van rebre l’alerta per un accident al carrer dels Barrers de Santa Coloma i van enviar una ambulància per traslladar el ferit. Allà se li van realitzar les proves pertinents i es va descartar que tingués cap lesió important, així que hi va passar la nit i l’endemà va rebre l’alta.