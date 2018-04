La consellera de Turisme afirma que estan treballant en noves propostes i activitats per aconseguir que la gent pernocti a la parròquia

Comú i hotelers comparteixen la preocupació per la situació del sector hoteler a la parròquia i que dijous va verbalitzar el nou president de la Unió Hotelera d’Andor­ra (UHA), Carles Ramos. La consellera de Turisme, Meritxell Teruel, reconeix la problemàtica però assegura que estan treballant per donar-li la volta a la situació. “Estem preparant noves activitats que ben aviat donarem a conèixer per atreure més turisme i sobretot, que pernoctin a la parròquia.” En aquest sentit, Teruel reafirma “la necessitat” d’esperar fins que es concretin aquestes propostes que estan treballant amb els hotelers de la par­ròquia, però ja avança “que