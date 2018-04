El comú alerta la policia perquè vigilin l'Encamp Nit

Faran rondes a fora del complex esportiu perquè no hi hagi ‘botellón’

La corporació encampadana ha demanat a la policia i als agents de circulació de la parròquia que vigilin l’activitat a l’exterior del complex esportiu d’Encamp, on se celebrarà aquesta nit una nova edició de l’Encamp Nit, per evitar els problemes de botellón que es van produir fa dos anys. Enguany el comú no preveu que es repeteixin aquests incidents però “per si de cas” han alertat els cossos de seguretat perquè facin rondes i estiguin atents a qualsevol situació que es pugui produir.

A partir de les 20 hores i fins a les dues de la matinada, els infants i joves