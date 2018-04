L'oposició celebra la decisió de fer un aparcament a l'antiga estació

Pintos destaca que serà “un pulmó” quan hi hagi esdeveniments a l’aparcament del Parc Central i Samarra afirma que serà “un punt positiu per a la parròquia”

Els partits de la minoria comunal donen suport a la proposta que dimecres passat va anunciar la cònsol major, Conxita Marsol, amb la presidenta dels comerciants de Riberaygua, Rosa Pascuet, perquè l’antiga estació d’autobusos s’utilitzi per ampliar l’aparcament del Parc Central. Víctor Pintos, conseller de CdI + Ld’A, creu que “son bones notícies” per a la parròquia. “Nosaltres en fem una valoració molt positiva i ho veiem molt bé, ja que donarà resposta a algunes de les demandes que hem anat fent darrerament i al terreny on es posarà no se sabia ben bé què fer-hi”, va dir. Per la