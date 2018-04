Naturlandia rep 36.238 visitants a l'hivern i iguala les xifres del passat

La direcció del parc en fa una valoració positiva malgrat que admet que el mal temps els ha perjudicat en períodes com el Carnaval

Naturlandia ha tancat l’hivern amb 36.238 visitants, una mitjana de 370 usuaris diaris que tal com va exposar la responsable comercial del parc, Vicky Grau, és pràcticament la mateixa que es va assolir la campanya passada. I és que, tal com va dir Grau, és el primer cop que es pot fer una comparativa gairebé completa entre les dues campanyes perquè el calendari de funcionament del parc decidit per tal de contenir la despesa, amb dos dies setmanals de tancament, està vigent des del gener de l’any passat. La valoració que es fa de la campanya, que va acabar el