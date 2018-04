Els artificiers de Pal Arinsal provoquen sis allaus per evitar caigudes de neu incontrolades

L'estació activa el pla de desencadenament controlat d'allaus després de les recents nevades, que han deixat un gruix d'entre quaranta i setanta centímetres de neu

Provoquen allaus controlats a les pistes Pal Arinsal Un grup d'artificiers provoquen sis allaus controlades per evitar que es produeixin despreniment sense supervisió i preparar les pistes per la temporada de Vallnord Bike Park.

Redacció la Massana

Vallnord-Pal Arinsal ha activat el pla de descadenament articulat d'allaus (PIDA) per garantir la seguretat a la zona, segons ha informat l'estació. El grup d'artificiers ha activat el PIDA després de les nevades dels darrers dies, que han deixat gruixos de neu d'entre quaranta i setanta centímetres, amb la qual cosa el risc d'allaus s'ha incrementat. Els especialistes en artificis han efectuat 12 detonacions, sis de les quals han resultat en allaus, per tal de prevenir la caiguda de neu incontrolada. L'equip de l'estació massanenca continua amb les tasques de manteniment, tot i haver acomiadat ja la temporada, per evitar posar en perill els esquiadors d'skimo, els visitants o el mateix equip de treballadors. Vallnord-Pal Arinsal, amb aquestes actuacions, està preparant també les instal·lacions per posar en marxa la temporada de Vallnord Bike Park el 19 de maig vinent i condicionar-les per l'estiu.