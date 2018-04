El sindicat comunal assegura que no vol obrir cap “batalla”

L’organització té la intenció de reunir-se mensualment amb la corporació

El Sindicat de Treballadors del comú d’Andorra la Vella (Sitca) aposta pel diàleg amb la corporació de Conxita Marsol. Enmig del context actual, marcat per les crítiques a la reforma de la Llei de la Funció Pública i les mobilitzacions, el sindicat assegura que vol obrir “línies de debat” per parlar d’aspectes que puguin preocupar els treballadors del comú, però sense fer “propaganda” ni “entrar en cap batalla”. Fonts del Sitca asseguren que “hi ha un compromís amb la corporació per tal de tenir col·laboracions i enteses sobre el tema dels treballadors al comú d’Andorra la Vella”.

Des del sindicat afegeixen