El PS espera que el Consell d'Europa serveixi per impulsar la capitalitat

El partit confia que les conclusions de l’informe de l’ens ajudaran a avançar a l’hora de reconèixer aquesta especificitat

El PS creu que l’informe que va emetre recentment el Consell d’Europa ha de servir per impulsar el reconeixement de la capitalitat d’Andorra la Vella. En una roda de premsa celebrada ahir a la seu del partit, la formació va defensar un estatus de singularitat per a Andorra la Vella i espera que les conclusions que va presentar recentment l’ens europeu siguin l’empenta necessària perquè pròximament s’acabi aprovant.

“Esperem que aquest informe ajudi a elaborar i a ressituar el que és la Llei de transferències i a la vegada que aquest reconeixement de la capitalitat sigui efectiu i no només de