Dues parades solidàries al mercat de moda de segona mà

Els guanys derivats del Vide Dressing es destinaran a finalitats benèfiques

El mercat de moda i complements de segona mà de la Massana, el Vide Dressing, celebra el pròxim cap de setmana la seva edició primavera. Una de les novetats és que hi haurà dues parades que destinaran els seus guanys a finalitats benèfiques. Ales de Papallona vol donar a conèixer una malaltia estranya anomenada pell de papallona, que a Andorra només pateix un nen. Tot el que recapti aquest estand serà per la fundació pell de papallona. D’altra banda, l’altre estand solidari, Second Life, recaptarà diners per l’associació Hermanos por Existir, que treballa per millorar les condicions de les zones