La 3a Trobada de Joves Emprenedors es centrarà en nous reptes i oportunitats

Durant la presentació de la iniciativa també s'han donat a conèixer les xifres del programa "Capital Jove", destinat a nous emprenedors

Actualitzada 09/04/2018 a les 17:19

Redacció Andorra la Vella

La tercera Trobada de Joves Emprenedors es celebrarà aquest dissabte al Centre de Congressos amb l'objectiu de donar eines per posicionar i consolidar aquells joves que volen iniciar un nou projecte. La iniciativa, duta a terme pel Comú d'Andorra la Vella, comptarà amb tres mediàtics emprenedors que explicaran com engegar un negoci i aprofitar Internet per fer-lo crèixer.

El primer ponent serà Joan Boluda, consultor de màrqueting online i professor associat a ESADE Executive Educatio, qui parlarà sobre l'emprenedoria eficaç i eficient. La segona xerrada anirà a càrrec dels 'youtubers' Miquel Román i Euge Oller, on explicaran la figura de l'emprenedor com a impulsor de canvi en l'era digital. Finalment, la jornada acabarà amb una taula rodona dirigida per l'advocada Donna Alcalá on hi participaran diversos joves andorrans que parlaran dels seus casos.

El cònsol menor i conseller de Joventut, Marc Pons, ha presentat les xifres del programa que dona suport a nous emprenedors, anomenat 'Capital Jove'. Des de la seva creació l'any 2009, el Comú ha atorgat un total de 118 subvencions per un valor de 53.775 euros, fet que demostra, segons Pons, "la bona salut de l'emprenedoria jove d'Andorra".