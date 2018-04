Actualitzada 09/04/2018 a les 07:11

A partir d’avui i durant unes tres setmanes, l’accés a l’aparcament Prat de la Creu-Centre Ciutat es farà només per la plaça Rebés. Les obres que des de gener s’estan duent a terme per renovar el paviment obliguen a tancar de manera provisional l’entrada del carrer Prat de la Creu. Al maig ja hi podran tornar a accedir els usuaris de les plantes -1, -2 i -3.