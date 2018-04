Trasllat de les parades de taxi per les obres de Meritxell

S’habiliten zones d’aturada alternatives al carrer de l’Aigüeta i al Valira

Les obres de l’avinguda Meritxell han tingut com a conseqüència la supressió de la parada de taxis del carrer Pau Casals que, al seu dia, havia substituït la que hi havia a la mateixa avinguda, just davant de l’entrada al Centre Comercial Andorrà. El president de l’Associació de Taxistes Interurbans (ATI), Manel Vázquez, va explicar ahir la trobada amb la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i les alternatives que la corporació ha habilitat perquè els taxis puguin aturar-se i els viatgers puguin anar a cercar un vehicle. Una és un tram del carrer de l’Aigüeta –a tocar de