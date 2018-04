La consellera de l’àrea Social reconeix que ja hi ha hagut els primers contactes però que el projecte encara està en fase “embrionària”

El comú de Sant Julià de Lòria i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) estan estudiant la possibilitat de crear un centre de dia per a la gent gran de la parròquia. La consellera de l’àrea Social, Paqui Barbero, va explicar ahir que la corporació ja ha mantingut els primers contactes amb el SAAS per posar en marxa un equipament que actualment no existeix a la parròquia laurediana. Barbero va precisar que el comú té la voluntat ferma de fer-lo realitat, però que és un projecte que “ha de pilotar el Govern”. En aquest sentit, la consellera laurediana va assenyalar