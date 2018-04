Ball i ritme a la caminada popular

Una trentena de persones, majors de 60 anys, han dut a terme els escalfaments amb música llatina abans d'iniciar el recorregut

06/04/2018

Amb molta diversió. Així s'ha iniciat la caminada popular que han realitzat aquest divendres una trentena de persones, majors de 60 anys, per a celebrar el Dia de l'Activitat Física a Sant Julià de Lòria. La primera parada de cada un dels assistents ha estat el vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià, on membres del SAAS han pres les constants vitals de tots els particiants com a mesura de prevenció. Acte seguit, el grup de caminants ha sortit a la plaça de la Germandat, on s'ha reunit per seguir les indicacions d'un monitor que els ha fet ballar a ritme de música llatina durant una bona estona. Ha estat un moment de molta diversió on també hi ha participat algun jove i, fins i tot, un nen, nét d'una de les assistents. Entre aplaudiments, la música seguia sonant però ja era l'hora d'iniciar la ruta. El grup ha sortit des de la plaça de la Germandat i ha emprès el camí en direcció a les Arades amb ritme lleuger. Posteriorment han seguit fins al pont de Fontaneda, la font dels Cóms, i el carrer Doctor Palau, des d'on han tornat de nou a la plaça. L'última parada d'aquesta jornada s’ha fet al centre esportiu per a fer una nova sessió d’estiraments i una altra presa de constants vitals. Una jornada matinal que pels assistents ha estat molt divertida i profitosa ja que s'han posat una mica més en forma.

El departament Social del comú de Sant Julià de Lòria, amb la col·laboració Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), ha organitzat aquesta iniciativa. La consellera de Social del Comú, Paqui Barbero, ha explicat que l'objectiu des de l'Àreà de Gent Gran és fer diverses activitats per a promocionar l'activitat física entre les persones amb més edat i per a que participin en xerrades sobre l'envelliment actiu.