El comú encampadà va anunciar ahir que ja s’han obert les inscripcions per a la caragolada de germanor destinada a la gent gran de la parròquia, que tindrà lloc a Lleida el proper 3 de maig. Els interessats es poden apuntar fins al 27 d’abril al departament de Cultura i Afers Socials o bé trucant per telèfon al 731 670. El cost per persona és de 25 euros.