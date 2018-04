Els veïns denuncien que el ministre d’Ordenament no els hagi passat els informes tècnics sobre la infraestructura

La plataforma contrària a l’aixecament de l’heliport nacional a la zona de les Tresoles d’Encamp demanarà l’empara del Raonador del Ciutadà. Així ho va explicar ahir el seu portaveu, Alfons Miralles, després d’haver-se reunit amb la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, per traslladar-li els neguits sobre una infraestructura que “perjudicarà tots els ciutadans d’Andorra” i per demanar-li les conseqüències que pot tenir la construcció en l’entorn natural. En aquest sentit, Miralles va manifestar que a hores d’ara Calvó no els ha presentat cap informe sobre l’impacte mediambiental de l’heliport a aquesta zona. Un text que la plataforma exigeix. Així