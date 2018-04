El comú crea una plataforma digital que facilita l'accés a l'administració

El projecte ha costat 300.000 euros i en aquests moments es poden realitzar 10 tràmits, tot i que aviat es podran dur a terme 40

Actualitzada 06/04/2018 a les 18:27

Redacció Andorra la Vella

La nova plataforma digital del comú de Canillo ja és una realitat. El cònsol menor de la parròquia, David Palmitjavila i el conseller de finances, Marc Casal, l'han presentat aquesta tarda i han anunciat que l'objectiu és que es puguin fer tots els tràmits de manera online facilitant l'accés a l'administració i alhora estalviant papers. El projecte ha costat 300.000 euros i ha permès substituir el sistema anterior, que ja tenia 25 anys. A través de la nova web, es poden realitzar a dia d'avui 10 tràmits, tot i que aviat es podran dur a terme 40, amb la idea de tancar l'any amb 60, que és pràcticament la totalitat.

Algunes de les gestions més destacables que es podran realitzar són les llicències d'obres o l'anomenat parquímetre virtual, que porta en proves tot l'hivern i que ja l'han pogut utilitzar fins a 200 persones, el 90% estrangers.

Es tracta d'una plataforma oberta, on es poden anar afegint noves opcions i, segons han explicat Palmitjavila i Casal, la intenció és integrar-ne dues noves al més aviat possible. Una d'elles és la monitorització del consum elèctric de l'enllumenat i dels edificis comunals i l'altra, de caràcter més social i sobretot dirigida a la gent gran, és el control del consum d'aigua, amb la idea de poder rebre una alerta en el cas que en un habitatge no s'hagi activat l'aigua durant més de 24 hores.

La plataforma ja està disponible i està dirigida tant a la ciutadania com també als proveïdors. Es podrà accedir a partir de la plataforma de la seu electrònica que ha creat Govern, que, de moment, està previst que sigui gratuïta durant els dos primers anys.