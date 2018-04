Els veïns critiquen que el ministre Jordi Torres no els hagi passat els estudis de viabilitat dels tècnics francesos i demanaran una reunió amb el Raonador del Ciutadà

La plataforma contra l'heliport reitera que s'aturi el projecte Els membres de la plataforma contra l'heliport a la sortida de la reunió amb la ministra Calvó Fernando Galindo

Actualitzada 05/04/2018 a les 14:06

La plataforma veïnal "No a l'Heliport a FEDA" s'ha reunit aquest matí amb la ministra de Medi Ambient, Silvia Calvó, per traslladar-li els neguits sobre els riscos mediambientals que suposa desenvolupar el projecte de l'heliport. El portaveu de la plataforma, Alfons Miralles, ha reiterat la negativa a la realització del projecte, segons ha explicat. Miralles ha criticat que no se'ls passin els estudis de viabilitat realitzats pels tècnics francesos ja que ha assegurat que "és un compromís que ens va fer el cap de Govern i que el ministre Torres està incomplint".

Alfons Miralles ha explicat també que la ministra els ha assegurat en la reunió que "si hi havia riscos no es faria l'heliport, però no hi ha informes i no han començat a fer cap estudi". El portaveu de la plataforma ha anunciat que demanaran una reunió amb el Raonador del Ciutadà, per "poder veure si ens pot ajudar" ja que se senten "indefensos i tractats com uns ciutadans de tercera". "Mantenim l'esperança que el projecte no es tiri endavant, però cada dia ho veiem pitjor, perquè no sols no ens donen informació sobre el seu desenvolupament, sinó que ens l'amaguen", ha sentenciat el portaveu de la plataforma.

Alfons Miralles ha denunciat que "l'heliport donarà servei a una minoria de la població, la franja més rica, en detriment del 99% de la gent que som els que paguem els riscos medimbientals". "La sostenibilitat ha de ser una qüestió de cartera", ha remarcat.