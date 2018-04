La plataforma antiheliport a les Tresoles es reuneix amb Govern

Demanarà quin impacte pot tenir la infraestructura per a la salut

La plataforma contrària a la ubicació de l’heliport a la zona de les Tresoles d’Encamp es reuneix aquest matí amb la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, per demanar quin impacte per a la salut pot tenir la instal·lació de la infraestructura. La trobada tindrà lloc a dos quarts d’onze del matí a l’edifici administratiu de Govern i s’espera que els membres de la plataforma adrecin a la ministra les inquietuds davant del possible aixecament de l’heliport.

D’altra banda, els veïns van explicar que no tenen previst reunir-se amb el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i es van