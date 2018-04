El Comú aprova un concurs per instal·lar un túnel de llum pel Poblet de Nadal

La proposta, que també inclou un espectacle de llums i so, ha obtingut els vots en contra de PS+Independents i l'abstenció de Cd’I+Liberals d’Andorra

Actualitzada 05/04/2018 a les 18:46

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella ha aprovat aquesta tarda la proposta de crear un concurs internacional per instal·lar un túnel de llum i un espectacle de so durant el Poblet de Nadal. El cost aproximat d'ambdós muntatges és de 350.000 euros per un termini de dos anys i el contracte, tot i ser de lloguer, podria incloure una clàusula de compra. El túnel estaria ubicat de la plaça Rebés fins al carrer de les Canals i tindria una llargada de 60 metres per 6 d'amplada i 6 d'alçada, segons ha especificat el conseller de Serveis Públics i Circulació, Miquel Canturri. D'altra banda, l'espectacle estaria situat a la Plaça de la Rotonda, on fins ara hi havia l'arbre de llums, del qual ja ha finalitzat la concessió. El comú ha destacat que no hi ha una idea predeterminada del que es vol oferir, i per tant, hauran de ser les empreses concursants les que presentin les propostes d'espectacles. La idea inicial és que els espectacles es realitzin dues vegades al dia mentre que el túnel de llums romandria encès tota la jornada. El conseller ha assegurat que ciutats com Màlaga ja ho han posat en marxa amb l'objectiu d'atraure turistes i han tingut èxit.

En contra d'aquesta proposta han votat les conselleres de PS+Independents, Lídia Samarra i Dolors Carmona, ja que consideren que és una xifra massa elevada per “un mes o mes i escaig” i no ho consideren un tema prioritari. Els consellers de Cd’I+Liberals, Víctor Pintos i Jordi Minguillon, s’han abstingut a la votació i han lamentat que “no en sabien res” d'aquest concurs, tot i que estan a favor de fer canvis en l’oferta de Nadal.