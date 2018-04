Andorra la Vella i Sant Julià se sumen a la cursa dels banders

Els comuns garanteixen una aportació de 1.500 euros per a aquest any i el vinent

Els comuns d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria van signar ahir un acord de col·laboració per a la cursa d’Enclar, que organitza el cos de banders. La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, es van comprometre a garantir una aportació de 1.500 euros cadascun per a aquest any i per al vinent. A banda d’això, ambdues corporacions aportaran material tècnic. En la reunió també hi va participar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó.



Segona edició

La segona cursa d’Enclar se celebrarà el 21