Actualitzada 03/04/2018 a les 06:44

Tres nous radars entren en funcionament avui. El primer aparell controlarà la velocitat, de fins a 90 per hora, entre la borda Sabater i la frontera del riu Runer. El segon està situat a la sortida del túnel de les Dos Valires, on la velocitat màxima és de 70 per hora. Finalment, el tercer, un radar fix, està situat a la recta de la Margineda, on la velocitat màxima és de 70 per hora.