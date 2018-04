Actualitzada 02/04/2018 a les 06:52

El comú va publicar un edicte per fer un concurs, amb caràcter d’urgència, per a la realització dels treballs de construcció d’una caseta de fusta que sigui el punt d’informació del mirador del Roc del Quer. Les empreses interessades tenen fins al 13 d’abril per presentar les seves ofertes.