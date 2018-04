El cònsol afirma que és “el principal motor econòmic del país” i que seria bo arribar a acords amb la resta d’estacions

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va afirmar, ahir durant la celebració de les caramelles, que “el negoci de l’esquí” hauria de treballar en una mateixa direcció per continuar sent el “motor econòmic del país”. Pel cònsol, la compra de Saetde del 76% de Secnoa només és un pas més en aquesta direcció. “Nosaltres creiem que aquest acord és bo per al projecte de neu que tenim al país i si cal arribar a més acords amb Saetde, amb Ensisa o amb EMAP, ho farem”, va dir. A més, també va afegir: “Estem parlant d’un tema nacional com és