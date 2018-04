Petició de presó per a l'autor d'una onada de furts als Serradells el 2014

La fiscalia vol un any i quatre mesos condicionals per a un jove de 24 anys que era abonat al centre esportiu quan va cometre els fets

El Tribunal de Corts va jutjar dimecres passat un jove de 24 anys acusat de ser l’autor de l’onada de robatoris que hi va haver entre el gener i l’octubre del 2014 al centre esportiu dels Serradells, a Andorra la Vella. La fiscalia vol una pena d’un any i quatre mesos de presó condicional per al resident, de nacionalitat espanyola, que tenia 20 anys quan va cometre els primers furts i 21 el darrer. És per això que el ministeri públic va demanar al Tribunal de Corts dues penes separades per permetre que l’acusat es pugui beneficiar de la reducció