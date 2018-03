Saetde formarà part oficialment d'Arcalís l'1 de juny

El cònsol d'Ordino assegura que la possibilitat d'esquiar amb el forfet de temporada de Granvalira és fruit d'un "acord comercial"

Actualitzada 29/03/2018 a les 18:14

L'1 de juny Saetde formarà part oficialment de l'estació Ordino Arcalís. D'aquesta manera Saetde, liderada per Joan Viladomat, passarà a tenir el 76% de les accions i a "pilotar l'estació", ha explicat el cònsol major, Josep Àngel Mortés, durant el consell de comú celebrat aquest dijous al migdia. Aquest ha asseguratque la possibilitat d'esquiar amb el forfet de temporada de Granvalira es fruit d'un "acord comercial". El cònsol ha exposat que són acords que poden continuar la temporada vinent i que fins i tot "podrien ser més extensos".

D'una altra banda, Mortés ha informat que Viladomat està mantenint reunions amb els responsables de l'estació per començar a treballar en la propera temporada, quan es posarà en marxa el nou telecabina que unirà l'Hortell amb la Coma. Mortés ha explicat que el giny serà una realitat l'hivern vinent i que es començarà a construir aquest mateix estiu.

L'oposició liberal ordinenca s'ha queixat de la "desinformació de tot el procés i del fet que s'assabentin de les novetats per la premsa", tal com ha lamentat la consellera Sandra Tudó. L'oposició també ha reiterat que estan a favor de l'entrada de Saetde però que "els agradaria estar informades de primera mà". Mortés els ha assegurat que "es duran a terme comissions de treball on podran participar".