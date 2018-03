Canillo tanca l'exercici del 2017 amb un superàvit de 3,3 milions d'euros

El comú apunta el turisme com un dels factors clau de l’augment dels ingressos

El comú de Canillo ha tancat l’exercici del 2017 amb un superàvit de 3.293.647 euros. Així ho va traslladar el conseller de finances, Marc Casal Tomàs, durant el consell de comú que es va celebrar ahir. Casal va destacar que el superàvit ha estat un milió més del que s’esperaven a causa de la decisió del Consell General de no congelar les transferències. “Si no haguéssim tingut aquest fet, el superàvit seria menor, de 2,2 milions”, va remarcar.

Casal també va assenyalar que els ingressos de la parròquia, que durant el 2017 han sigut de 15,2 milions, s’han produït per diversos