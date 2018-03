L’escollit és Robert Barbosa, responsable de seguretat d’una gran superfície del país, que tindrà un càrrec de confiança lligat a la majoria

La majoria demòcrata al comú d’Escaldes-Engordany ha decidit contractar una persona externa a la corporació per resoldre el conflicte obert al servei de circulació entre un grup d’agents contra la seva cap i un oficial del mateix servei. Segons van explicar al Diari fonts properes al cas, l’escollit per mediar és Robert Barbosa, responsable de la seguretat d’una gran superfície del Principat, que passarà a dirigir el departament després de Setmana Santa. D’aquesta manera, Barbosa serà nomenat director del servei amb funcions executives i estarà per sobre dels màxims caps actuals. El seu càrrec, però, estarà sempre subjecte a la