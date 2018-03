L’acusen a ella i a un oficial d’amenaçar-los i de crear “mala maror”

La Batllia ha admès a tràmit la querella d’un grup d’agents de circulació d’Escaldes-Engordany contra la seva cap i un oficial del servei. Una tretzena de treballadors els acusen de coaccionar-los i amenaçar-los. El comú escaldenc va enviar ahir a la tarda un comunicat de premsa per manifestar que posarà “tots els mitjans possibles” per esclarir els presumptes fets i que, de fet, ja està elaborant un informe intern per “analitzar la situació”.

En el citat comunicat, l’equip de govern també assenyala que no s’ha pres cap mesura contra els denunciats. En aquest sentit, es reitera “la confiança” cap als màxims